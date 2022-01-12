Генменеджер «Авангарда» о приостановке сезона КХЛ: нас даже не оповестили о вариантах

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков высказался о приостановке сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Чемпионат.com».

«Многие люди высказывали здравые идеи о продолжении чемпионата. Лига создала иллюзию какого-то обмена мнениями. сегодня мы узнали о приостановке чемпионата. Нас даже не оповестили о вариантах развития событий», — сказал Волков.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о приостановке регулярного сезона КХЛ.