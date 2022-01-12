Сборная Туниса отказалась доигрывать матч Кубка Африки из-за ошибки судьи

Сборная Туниса по футболу отказалась доигрывать матч группового этапа Кубка Африки против национальной команды Мали, передает The Athletic.

Отмечается, что матч должен был возобновиться через 40 минут после финального свистка. Главный арбитр игры дал свисток на 85-й минуте, но ему указали на ошибку, после чего противостояние продолжилось. Затем судья остановил игру, когда на секундомере было 89 минут 49 секунд.

Интересно, что на стадионе нигде не показывалось официальное время матча.

Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу сборной Мали.

Напомним, Кубок Африки должен был состояться в 2021 году, но был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально турнир был отложен из-за летнего сезона дождей в Камеруне.

Действующим чемпионом Африки является сборная Алжира, которая в финале 2019 года обыграла Сенегал.

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