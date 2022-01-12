Президент КХЛ прокомментировал решение приостановить регулярный сезон

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение организации приостановить регулярный сезон из-за коронавируса, передает сайт лиги.

Морозов отметил, что скорость распространения коронавируса, а также информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире показывает, что в ближайшие три дня количество заражений многократно возрастет.

«Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы. Новый календарь КХЛ опубликует до конца января», — добавил он.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее КХЛ приняла решение не проводить матч матч регулярного чемпионата между столичными «Динамо» и «Спартаком», который был запланирован на 13 января.