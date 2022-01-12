Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Рэпер Снуп Догг будет продавать хот-доги имени себя 17:47
Стюардессы рассказали, почему бортпроводники ненавидят обслуживать бизнес-класс 17:45
«Ты теперь не амеба, а журналист»: ученица рассказала, как Михаил Зеленский... 17:42
Плющев о приостановке КХЛ: надо было думать головой раньше 17:41
Канцлер Германии прокомментировал переговоры России и США 17:38
Российские брокеры начали сдавать тесты на «профпригодность»... 17:37
Молдавия может остаться без газа 17:35
Последствия аварии 19 машин под Липецком попали на видео 17:33
Советник Зеленского рассказал о «невменяемом» президенте США 17:33
Президент КХЛ прокомментировал решение приостановить регулярный сезон 17:33
Бесплатная ставка 1000 р.

КХЛ объявила о приостановке чемпионата из-за коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о приостановке чемпионата из-за коронавируса, сообщается на сайте организации.

«Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых буде объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее КХЛ приняла решение не проводить матч матч регулярного чемпионата между столичными «Динамо» и «Спартаком», который был запланирован на 13 января.

В сообщении говорится в сообщении, по состоянию на 11 января у десяти игроков и трех представителей красно-белых ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть