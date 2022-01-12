Олимпийская чемпионка осудила Жулина за слова про небинарного фигуриста

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на слова российского тренера Александра Жулина про американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Жулин, отвечая на вопрос об отношении к такому прецеденту, сказал: «Ой, да не хочу я этих уродов комментировать».

«Как такое может быть приемлемым? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные слова? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец», — написала канадская спортсменка в Twitter.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста, который открыто говорит о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.