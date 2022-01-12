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Олимпийская чемпионка осудила Жулина за слова про небинарного фигуриста

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отреагировала на слова российского тренера Александра Жулина про американского фигуриста Тимоти Ледюка, который станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, Жулин, отвечая на вопрос об отношении к такому прецеденту, сказал: «Ой, да не хочу я этих уродов комментировать».

«Как такое может быть приемлемым? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные слова? Надеюсь, ISU сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец», — написала канадская спортсменка в Twitter.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице.

Ранее Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста, который открыто говорит о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

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Олимпиада 2022
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