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Российский хоккеист признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой прошедшего игрового дня в лиге.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде разгромила «Баффало» со счетом 6:1, а 28-летний нападающий сумел оформить четвертый хет-трик в карьере.

Второй звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, на счету которого две заброшенные шайбы и одна результативная передача в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2).

Третьей звездой стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Дюшен, который забил два гола в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ).

Напомним, что Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы.

«Тампа» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. В следующем матче «молнии» встретятся с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс» отметился двумя заброшенными шайбами.

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Хоккей. НХЛ
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