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Российского футбольного арбитра эвакуировали из Казахстана

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Арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Максим Ковалев благополучно вернулся в Москву из Казахстана, куда он летал на новогодние каникулы. Об этом сообщает «СЭ».

Ковалева вместе с сотнями других граждан Российской Федерации вывезли из Алма-Аты на самолете Военно-транспортной авиации.

36-летний арбитр в текущем сезоне работал на восьми встречах чемпионата России в качестве ассистента главного арбитра.

Напомним, 2 января в казахстанском городе Жанаозен вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге.

Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали бойца ММА Куата Хамитова.

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Футбол. Чемпионат России
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