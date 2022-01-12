Кучеров рассказал, что было самым сложным при возвращении после травмы

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после хет-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (6:1) ответил на вопрос, что было самым сложным при возвращении после травмы.

«Я думаю, что все. Ты не играешь так долго, а потом сразу включаешься в игру. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к этому», — цитирует россиянина журналист Джо Смит в Twitter.

В составе победителей помимо Кучерова заброшенными шайбами отметились Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. За «Баффало» отличился Винс Хиностроза.

Напомним, что Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы.

Таким образом, «Тампа» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. «Баффало» находится на 14-й позиции, набрав 26 баллов.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч пройдет 14 января в Тампа-Бэй. В этот же день «Баффало» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторс».

Ранее главный тренер «Тампы» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз» (4:1) отметил Никиту Кучерова, который провел первый матч после травмы.