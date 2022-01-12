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Президент ИИХФ: для меня не существует украинской Суперлиги

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РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о расколе в украинском хоккее, что привело к созданию двух чемпионатов - официального под эгидой ФХУ и Суперлиги. Его слова передает Tribuna.com.

«Вчера состоялась моя встреча с Борисом Колесниковым. С ним мы встречались не один на один. Он просил встретиться с клубами, играющими в Суперлиге. Я объяснил, что это невозможно. Эти клубы не существуют для меня, как нет и Суперлиги. Я объяснил ему и дал понять, что единственная возможность о чем-либо говорить – принять санкции или подать апелляцию на них и полностью признать юрисдикцию и авторитет ФХУ», — сказал Тардиф.

Также Тардиф заявил, что ИИХФ сомневается в легитимности избрания Георгия Зубко президентом ФХУ.

Ранее Люк Тардиф назвал желаемые даты проведения молодежного чемпионата мира — 2022, который был отменен из-за нескольких случаев заражения COVID-19.

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