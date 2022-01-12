«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромила «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (три), Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. За «Баффало» отличился Винс Хиностроза.

Напомним, что Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы.

Матч проходил на арене «КиБэнк Центр» в Баффало.

Таким образом, «Тампа» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. «Баффало» находится на 14-й позиции, набрав 26 баллов.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч пройдет 14 января в Тампа-Бэй. В этот же день «Баффало» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторс».

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