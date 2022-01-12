Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Антонов призвал США «сделать совсем немного» 07:00
Смолов успешно прошел медосмотр в «Динамо» 06:58
Россиянам рассказали, какой стаж не учтут при начислении пенсии 06:55
Кардашьян и Мейвезера заподозрили в мошенничестве с криптовалютой 06:47
Четыре человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Красноярском... 06:41
Врач рассказал о «сюрпризе» от штамма «омикрон» 06:29
Глава МИД Франции заявил о возвращении «нормандского формата» в рабочее... 06:26
В Москве в среду ожидаются небольшой снег и до -12°C 06:22
Премьер-министр Казахстана назвал главную задачу нового правительства 06:04
На Украине рассказали, как Зеленский испортил отношения с Германией 06:01
Бесплатная ставка 1000 р.

«Тампа» разгромила «Баффало» благодаря хет-трику Кучерова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Официальный сайт НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромила «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (три), Ондржей Палат, Энтони Сирелли и Стивен Стэмкос. За «Баффало» отличился Винс Хиностроза.

Напомним, что Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы.

Матч проходил на арене «КиБэнк Центр» в Баффало.

Таким образом, «Тампа» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. «Баффало» находится на 14-й позиции, набрав 26 баллов.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Матч пройдет 14 января в Тампа-Бэй. В этот же день «Баффало» в гостях сыграет с «Нэшвилл Предаторс».

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является главным претендентом на «Харт Трофи».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть