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Тренер «Питтсбурга» высказался о возвращении Малкина в состав клуба

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Тwitter.com/penguins

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал возвращение российского нападающего клуба Евгения Малкина на лед. Слова специалиста передает пресс-служба «пингвинов» в Twitter.

«Он пропустил довольно много времени, и мы это понимаем. Постараемся поставить его на позицию, где он сможет проявить свои сильные стороны. Но мы верим, что он окажет немедленное влияние», — сказал Салливан.

Ранее сообщалось, что Малкин примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анахайм Дакс».

Напомним, что российский форвард пропустил старт сезона из-за травмы колена и последовавшей операции.

Малкин перебрался в Америку в 2006 году. В своем дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий смог забросить первую шайбу. Прекрасная игра Малкина позволила ему получить «Колдер Трофи» как самому яркому игроку, который проводит свой первый сезон в лиге.

За это время россиянин три раза поднимал над своей головой Кубок Стэнли, а в 2012 году был удостоен «Харт Трофи», как самый полезный игрок своей команды.

В составе национальной команды Малкин дважды брал золото и дважды серебро чемпионатов мира. Три раза форвард принимал участие в Олимпийских играх, но все они заканчивались для сборной России отсутствием медалей.

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Хоккей. НХЛ
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