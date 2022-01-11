Десять игроков «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус

Десять хоккеистов московского «Спартака» сдали положительные тесты на коронавирус, передает сайт красно-белых.

«По результатам тестирования, у десяти игроков и трех представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат. Об изменениях в графике игр команды будет сообщено дополнительно», — сообщается в заявлении команды.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о судьбе турнира в текущем сезоне.