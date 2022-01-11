Сербский теннисист Новак Джокович предоставил ложную информацию о своем ПЦР-тесте, утверждает немецкое издание Spiegel.

«Идентификатор у положительного теста (7371999) от 16 декабря больше, чем у отрицательного теста от 22 декабря (7320919). Тест, который якобы был выполнен раньше, был введен в систему позже», — говорится в статье.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, и предполагается, что он не прививался.

10 января суд Мельбурна признал, что Джоковичу незаконно аннулировали визу.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее российский певец Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в Австралию.

«Кажется, что у австралийских властей совсем «крыша прохудилась». Запретить играть из-за отсутствия укола девятикратному победителю открытого чемпионата страны — это тупость в кубе», — заявил Лоза.