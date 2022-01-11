В «Миннесоте» рассказали, когда ожидается возвращение Капризова после травмы

В «Миннесоте Уайлд» надеются, что форварды команды Кирилл Капризов и Брэндон Дюхайм вернутся на лед после травм в конце текущей недели, передает журналист Майкл Руссо в Twitter.

Напомним, в ночь на 15 января «Миннесота» проведет матч регулярного чемпионата против «Анахайма».

6 января в матче против «Бостон Брюинз» (3:2) Капризов получил травму после столкновения с Трентом Фредериком. Россиянин ударился о борт и упал на лед. Встречу Капризов продолжить не смог.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтью Болди. За «Бостон» единственный гол забил канадский нападающий Брэд Маршан.

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался о травме российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он упорный, жесткий игрок, но не вернулся на лед. Это выглядит не очень хорошо», — сказал Эвасон.