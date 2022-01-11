Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Джокович предоставил ложную информацию о своем ПЦР-тесте 21:45
В «Миннесоте» рассказали, когда ожидается возвращение Капризова после... 21:28
Netflix снимет ремейк боевика «Рейд» 21:26
Политолог объяснил молчание Назарбаева на фоне кризиса в Казахстане 21:26
В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в России 21:15
Обладатель «Золотого мяча» 2006 года отказался возглавить сборную Польши 21:07
В Греции задержали одного из причастных к убийству киллера Александра... 20:53
Посол США Салливан назвал чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины 20:48
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» 20:41
Миротворцы ОДКБ за сутки установили контроль над пятью объектами... 20:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Итальянский агент: Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
instagram.com/acffiorentina

Итальянский агент Фурио Валькареджи оценил игру форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина в матче против «Торино», передает Fiorentina News.

«Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было?» — сказал Валькареджи.

«Фиорентина» проиграла со счетом 0:4.

Напомним, 8 января Кокорину присвоили победу в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящейся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который на днях стал обладателем награды «посмешище года» в Италии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть