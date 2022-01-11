Итальянский агент: Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной»

Итальянский агент Фурио Валькареджи оценил игру форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина в матче против «Торино», передает Fiorentina News.

«Кокорин — футболист, отвергнутый «Фиорентиной». Я не могу объяснить его выход на поле. Почему его решили выпустить на поле? Чтобы он выглядел дерьмово, как это было?» — сказал Валькареджи.

«Фиорентина» проиграла со счетом 0:4.

Напомним, 8 января Кокорину присвоили победу в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящейся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который на днях стал обладателем награды «посмешище года» в Италии.