В «Химках» отреагировали на информацию о подписании контракта с Жирковым

Член совета директоров подмосковных «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о подписании контракта с Юрием Жирковым, передает «Чемпионат.com».

«Пока все на том же месте. На данном этапе конкретики особой нет. Медосмотр? У нас все футболисты готовятся к сезону и проходят медосмотр», — сказал Терюшков.

Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на информацию о том, что им интересуются подмосковные «Химки».

«Я не знаю, о чем там пишут. Это, наверное, неправда, я даже не в курсе. Где хотел бы играть дальше? Я бы хотел продолжить карьеру в «Барселоне» (смеется)», — сказал Жирков.