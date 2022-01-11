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Журова высказалась о поддержке японцами Щербаковой после критики от Плющенко

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о поддержке японскими болельщиками Анны Щербаковой после критики от Евгения Плющенко.

Напомним, Плющенко предложил устроить контрольный прокат с участием Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой после того, как Щербакова попала в состав сборной России на чемпионат Европы.

«Японцы в данной ситуации выглядят как нейтральная сторона. Они, скорее всего, выступают просто за спортивный принцип — кто занял на отборе проходное место, тот и поехал на Олимпиаду. Это не конфликт Плющенко и Щербаковой.

Никаких контрольных прокатов быть не должно, федерация поступила правильно, что не стала их устраивать. Другое дело, если бы кто-то заболел или случилась бы другая форс-мажорная ситуация, тогда еще можно было бы устроить перекат.

В Америке такое неприемлемо в принципе. Если бы там устроили такой прокат, то Щербакова, если бы была американкой, могла бы спокойно подать в суд на федерацию.

Не думаю, что в вопросе формирования сборной на Олимпиаду должен принимать участие кто-либо кроме федерации. Надо отдать ей должное — она пошла четко в соответствии со спортивным принципом: есть отборочный турнир, есть протокол, есть результаты. В нашей ситуации и не могло быть по-другому, потому что в женском одиночном катании у нас жесткая конкуренция. Если бы начались тренерские советы, интриги, было бы намного тяжелее соблюсти спортивный принцип», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также Журова отметила, что желала Туктамышевой попасть на Олимпиаду.

«Я очень поддерживала Лизу Туктамышеву и желала ей попасть на Игры, она — моя землячка, и я очень переживала за нее, но я думаю, что она сама понимает, что существует спортивный принцип.

Я очень сожалею, что Туктамышева не смогла отобраться на Игры. Я хотела бы ее там видеть, но думаю, что она понимает, что каждый спортсмен на каком-то этапе своей карьеры сталкивается с подобной ситуацией», — добавила она.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отреагировали на предложение Плющенко провести прокат за путевку на Игры.

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