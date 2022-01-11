Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что братья Березуцкие загубят ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в тренерский штаб армейского клуба, который возглавляет его брат Алексей.

«К возвращению в ЦСКА Василия Березуцкого отношусь отрицательно. Он что хочет просто так деньги получать и быть паркетным тренером? Если хочет быть настоящим тренером, надо самому брать команду. Возраст позволяет. Надо быть главным тренером, а уже потом приходить в команду. А так они с братом просто загубят ЦСКА.

На данный момент Березуцкие — это легенды футбола, а не тренерства. Как наставники они пока никакие. Василию надо брать команду, набивать шишки, ругаться с судьями, налаживать отношения внутри команды. Только так наберешься опыта.

Считаю, что у Алексея больший тренерский потенциал. Он уже поработал главным, а Василий всегда был при ком-то», — приводит слова ветерана «Евро-Футбол».

Напомним, 10 января ЦСКА объявил о возвращении Василия Березуцкого в тренерский штаб команды. Его брат Алексей в июне 2021 года был назначен главным тренером армейцев. В этом сезоне под его руководством команда одержала девять побед в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на восемь очков. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России, в марте в рамках 1/8 финала им предстоит встретиться с «Сочи».

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА.