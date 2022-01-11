Бывшая жена Кокорина рассказала о реакции сына на отсутствие отца

Дарья Валитова, экс-супруга российского форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказала о том, как сын Майкл реагирует на то, что папа не живет с ними.

После «развода» ребенок остался жить с мамой.

«Это не вчера же произошло. Мы говорили с ним на эту тему, сейчас уже не спрашивает. К сожалению, так давно сложились обстоятельства, что Майкл как раз не знает, что такое жить постоянно с двумя родителями», — написала девушка в сториз Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. В июне 2017-го у пары родился сын Майкл. В конце 2021 года Дарья и Александр расстались.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.