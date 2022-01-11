«Ювентус» планирует усилиться игроком «Зенита»

Итальянский «Ювентус» планирует усилиться нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.

Дело в том, что туринцы потеряли своего вингера Федерико Кьезу. Игрок получил травму в матче против «Ромы» в минувшие выходные. Итальянец точно пропустит оставшуюся часть сезона.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022 года. Это может помочь итальянцам заполучить нападающего по привлекательной цене.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами. Также на счету 26-летнего нападающего два гола в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что французский «Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна и увеличил предложение по игроку.