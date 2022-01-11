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Журова: по имиджу страны бьет то, что вытворял Кокорин до награды «посмешище»

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Global Look Press

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который на днях стал обладателем награды «посмешище года» в Италии.

«Клуб сам понимает, какого игрока он берет и что от него ожидают. По имиджу страны и футбола в целом бьет то, что Кокорин вытворял до этого, вот это позор. А его игра на страну имиджево не влияет», — передает слова Журовой Sport24.

8 января российский нападающий стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической премии, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год. В голосовании он опередил французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского игрока составляет €2 млн.

Ранее бывший нападающий итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов объяснил, почему Кокорин получил премию «посмешище» в Италии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
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