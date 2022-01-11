Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Бородавко рассказал, как убедил Непряеву не сниматься с победного «Тур де Ски» 05:03
В МИД Китая заявили, что КНР и Россия не должны допустить хаоса в Центральной... 04:46
Обладательницей «Золотого глобуса» впервые стала трансгендерная актриса 04:45
Отец Джоковича: ничто не заставит моего сына встать на колени 04:41
Американские медики рассказали об основных признаках инсульта 04:31
На Урале семья вернулась с каникул и «потеряла» квартиру 04:30
Эксперт рассказал, как мошенники обманывали россиян в новогодние праздники 04:22
Акинфеев отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА 04:04
Россиян призвали не бояться введения продуктовых карточек 03:59
Президент Мексики заразился коронавирусом 03:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев: FIS положила огромный болт на беговые лыжи, они их убивают

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев резко раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за то, что та отменила сразу два этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. На «Тур де Ски» половина спортсменов не приехала. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что 10 января FIS сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении с 21 по 23 января. Это уже вторая отмена этапов. Ранее также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции. Причина отмены стартов — рост коронавирусной инфекции.

Следующим соревнованием будут уже Олимпийские игры в Пекине.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что отмена этапов Кубка мира повлияет на результат Олимпиады.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть