Губерниев: FIS положила огромный болт на беговые лыжи, они их убивают

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев резко раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за то, что та отменила сразу два этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают. Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. На «Тур де Ски» половина спортсменов не приехала. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. Переживаю за Устюгова, Ступак и остальных», — передает слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что 10 января FIS сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении с 21 по 23 января. Это уже вторая отмена этапов. Ранее также был отменен следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был стартовать 14 января во Франции. Причина отмены стартов — рост коронавирусной инфекции.

Следующим соревнованием будут уже Олимпийские игры в Пекине.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что отмена этапов Кубка мира повлияет на результат Олимпиады.