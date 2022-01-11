УЕФА включил двух россиян в список игроков, которые совершат прорыв в 2022 году

Союз европейских футбольных ассоциаций включил сразу двух молодых российских футболистов в список тех, кто может выстрелить в 2022 году. Этими игроками стали полузащитники Максим Мухин из ЦСКА и Арсен Захарян из «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт организации.

Вот какие характеристики получили россияне: «Захарян способен сыграть на любом фланге, изобретателен и забивает с любого расстояния. Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на молодежном Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля».

Для Захаряна это уже не первое попадание в европейский футбольный рейтинг. В октябре 2020 он вошел в список 60 лучших молодых футболистов в мире, которые родились в 2003 году.

Оба футболиста дебютировали в Российской премьер-лиге в ноябре 2020 года. За это время они успели стать основными игроками своих команд. В этом сезоне Мухин провел за ЦСКА 17 игр, Захарян столько же раз выходил на поле и сумел отличиться четырьмя забитыми мячами.

Ранее Арсен Захарян назвал главного человека в становлении своей карьеры.