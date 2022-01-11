Экс-агент Дзюбы рассказал, как нападающему вернуться в сборную России

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, считает, что его возможный переход в казанский «Рубин» может помочь как игроку, так и команде из Татарстана.

«Тут похожая ситуация с тем, когда Артем уходил в Тулу и попал на чемпионат мира. Он не получает столько игрового времени, сколько он хочет. Если он хочет попасть в сборную, образно говоря, куда-то вернуться, ему нужно быть постоянно на виду, играть. «Рубину» он бы помог. Думаю, что это та ситуация, когда команды друг другу могли бы помочь», — передает слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 25 декабря появилась информация, что казанский «Рубин» и Зенит» провели переговоры по трансферу Дзюбы.

Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

В текущем году 33-летний футболист провел 27 матчей в рамках чемпионата России, в которых отличился 19 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Дзюба является лидером по числу голов, показателю «гол+пас» и среднему числу результативных действий за матч РПЛ в 2021 году.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем Дзюбы после перехода Сергеева в «Зенит».