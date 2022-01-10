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Яхья в ближайшее время будет назначен менеджером по развитию молодежи «Спартака»

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Алжирский менеджер Антар Яхья на этой неделе подпишет соглашение с московским «Спартаком». Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, функционер сменит Владимира Кузьмичева на посту главы Академии московского клуба по молодежному футболу.

Сообщается, что специалист будет зарабатывать в «Спартаке» €200 тыс в год. Кроме того, алжирец получит автомобиль и квартиру.

Напомним, 15 декабря «Спартак» сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией, который проработал в клубе полгода. Под его руководством москвичи пробились в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе.

17 декабря красно-белые объявили о назначении на эту должность итальянского специалиста Паоло Ваноли. Он работал помощником Антонио Конте в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, как необходимо управлять «Спартаком» для достижения результата.

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