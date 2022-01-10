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Дрозд: Черчесов — просто хам, он мне очень неприятен

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ференцвароша» Станиславу Черчесову. Его слова передает News.ru.

«Я могу оценивать техническую сторону дела, но Черчесов был мне очень неприятен после интервью с Денисом Казанским. Мы с Денисом играем в хоккей, я его знаю. Это прекрасный журналист и прекрасный человек. После того эфира я просто был в шоке: не может так человек общаться! Ну просто хам вообще! Можно же корректно попросить не задавать тех или иных вопросов, хотя в статусе главного тренера сборной ты обязан отвечать на вопросы об игре команды», — сказал Дрозд.

Напомним, Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. Последним турниром в качестве наставника для него стал чемпионат Европы – 2020, на котором сборная России не смогла выйти из группы.

В июле 2021 года он был отправлен в отставку. На место Черчесова был назначен Валерий Карпин.

Ранее спортивный директор венгерского «Ференцвароша» Тамаш Хайналь отметил профессиональные качества главного тренера клуба Станислава Черчесова.

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Футбол. Чемпионат России
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