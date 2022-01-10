«Зенит» официально объявил о переходе игрока на позицию Дзюбы

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Соглашение с форвардом подписано до окончания сезона-2004/2005.

«Сине-бело-голубые приветствуют Ивана Сергеева в Петербурге и желают нападающему новых побед и новых рекордов в составе «Зенита»!» — сказано в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее Юрий Штромбергер, агент Ивана Сергеева, заявил, что его клиент прошел медосмотр в «Зените» и находится на финальной стадии согласования контракта с петербургским клубом.