Буре прокомментировал назначение Ротенберга на пост тренера СКА

Специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре поздравил Романа Ротенберга с его назначением на пост главного тренера СКА.

«Хотел бы поздравить Романа с назначением главным тренером и поддержать его в этом. Многие восприняли эту новость, как некое спонтанное решение, но это далеко не так. Я много лет общаюсь с Романом, он давно созрел для этой работы. Он – настоящий фанат хоккея. Работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит. Каждый день пытается узнавать что-то новое, постоянно учится», — сказал Буре в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Ротенберг стал 13-м главным тренером СКА в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса. Брагин теперь станет помощником Ротенберга.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 году является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ранее бывший защитник сборной России по хоккею Федор Тютин отреагировал на назначение Романа Ротенберга.