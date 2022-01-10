Российский тренер допустил, что китайские хоккеисты могут выиграть Олимпиаду

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов выразил мнение, что руководство Континентальной хоккейной лиги должно приостановить сезон из-за участившихся вспышек коронавируса, предположив, что предстоящие Олимпийские игры могут выиграть слабые команды, так как множество игроков КХЛ пропустит турнир из-за болезни. Слова Крикунова передает «Матч ТВ».

«Если сейчас играть сезон КХЛ дальше, то у нас же сборная едет на Олимпиаду. Сейчас все сборники перезаражаются, и кто тогда у нас поедет на Олимпийские игры? Где гарантия, что игроки сборной сейчас не заболеют? Китай не пустит же их, в последний момент могут отцепить заболевших. Думаю, что «Куньлунь» станет олимпийским чемпионом, сборная Китая в смысле. Я шучу, конечно. Но такое вероятно, почему нет? Все может быть», — сказал Крикунов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение КХЛ продолжить сезон.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В последнее время в клубах КХЛ увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).