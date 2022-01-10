«Зенит» практически согласовал контракт с новым нападающим

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, заявил, что его клиент прошел медосмотр в «Зените» и находится на финальной стадии согласования контракта с петербургским клубом. Его слова передает Sport24.

«Личный контракт с «Зенитом» Иван практически согласовал. Сейчас вопрос договоренности между клубами. Они пока договариваются. Дело двух-трех дней, думаю. Медосмотр для «Зенита» Иван уже прошел», — сказал агент.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что переговоры по трансферу Сергеева находятся в активной стадии.