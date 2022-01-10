Французский клуб увеличил предложение по российскому игроку

Французский «Лион» увеличил предложение по иранскому игроку и продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в Twitter.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что французский «Лион» готов заплатить не более €3 млн.