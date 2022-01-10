Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Елену Проклову госпитализировали в Москве 16:43
Жители Карачаево-Черкессии осудили туристку, катавшуюся в горах Домбая... 16:39
Пенсионер из Индии 12 раз привился от коронавируса 16:39
Губернатор Усс поручил проверить историю со смертью пациента во время корпоратива врачей 16:38
Зендея предостерегла людей с неустойчивой психикой от просмотра «Эйфории» 16:38
Президент Казахстана рассказал о «продуктивном» разговоре... 16:35
Россияне назвали дополнительные квадратные метры основной причиной смены жилья 16:33
ЦСКА анонсировал возвращение Василия Березуцкого в клуб 16:29
Умерла снимавшаяся в сериале «Женаты... с детьми» рестлерша Матильда... 16:24
Гузеева пофлиртовала со стриптизером на «Давай поженимся» 16:22
Бесплатная ставка 1000 р.

Французский клуб увеличил предложение по российскому игроку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Twitter

Французский «Лион» увеличил предложение по иранскому игроку и продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в Twitter.

Действующий контракт иранского игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

Ранее журналист Экрем Конур заявил, что французский «Лион» готов заплатить не более €3 млн.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть