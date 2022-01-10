Гончаренко объяснил причину ухода из «Краснодара»

Бывший тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко объяснил причину ухода из клуба.

«Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и Академия. Стадион, построенный на века.

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов. У меня был отличный контакт с командой. Пятое место - это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона», — написал специалист в Instagram.

44-летний тренер возглавил клуб в апреле 2021 года. В январе стало известно о расторжении контракта с белорусским наставником.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Следующую игру команда проведет в феврале против «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» находится на продвинутой стадии переговоров с бывшим главным тренером «Норвич Сити» Даниэлем Фарке.