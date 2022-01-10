Чесноков о Джоковиче: бомж ты или Иисус Христос, для австралийцев все должны быть равны

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков раскритиковал власти Австралии из-за ситуации, в которой оказался первая ракетка мира Новак Джокович в преддверии Austalian Open.

Спортсмен может не выступить на турнире из-за того, что у него нет прививки против коронавирусной инфекции – при этом, как утверждает сам Новак, он переболел в декабре и у него есть медотвод от прививки. Чесноков не видит логики в санитарных правилах, которые устанавливаются в Австралии.

«Я сам переболел этим вирусом. Находился рядом с женой постоянно, когда она болела — в течение трех недель. Тогда я не заболел. После того, как переболел сам, спросил у врача, нужна ли мне прививка. Он ответил, что после болезни, по идее, прививка не нужна, потому что есть антитела. И когда делается в такой ситуации прививка, получается передозировка для организма, это плохо.

Конечно, если человек не болел ковидом, ему следует привиться. Но в Австралии, я так понимаю, уперлись рогом: должно быть так, а по-другому быть не может. Мне эта ситуация с Джоковичем и австралийскими властями отвратительна. Понимаю, что мое мнение австралийцам вообще до лампочки — но, мне кажется, им все до лампочки.

Хорошо, а что делать с людьми, которые больны онкологией и хотят вернуться в Австралию? Их тоже не пускают? Ведь таким людям прививка противопоказана, у них и так ослаблен иммунитет, они просто-напросто могут умереть от прививки.

Я не доктор, но примерно понимаю ситуацию — абсурд полный. Человек же переболел! А для австралийцев вообще неважно, ты бомж или Иисус Христос – все должны быть равны, и все. Но это равенство не совсем логично, есть люди, которые уже перенесли болезнь. Тем более, у Джоковича есть все документы, заключения. И, наверное, врачи больше знают, чем политические деятели», — сказал Чесноков «Газете.Ru».

Новак пытался использовать при въезде в Австралию тот тип визы, который не допускает медотвода от коронавируса. Его виза была аннулирована, серб подал апелляцию и выиграл суд.

Однако все равно остается вероятность, что его депортируют: чиновники могут подать ответную апелляцию, поскольку, по заявлению представителя Австралийской технической консультативной группы по иммунизации, перенесенный коронавирус не является основанием для получения медисключения.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича в Мельбурне.