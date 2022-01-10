Серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух назвал фаворитов чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Нас ждет захватывающий турнир. Главным фаворитом, как и на протяжении всего сезона, будет Камила Валиева. Саша Трусова тоже не будет отставать, потому что она имеет в своем арсенале коронные четверные прыжки.

Уверен, Аня Щербакова тоже не собирается сдавать позиции. У нее тоже есть четверные прыжки. Девочки у нас очень-очень сильные. Именно они займут весь пьедестал», — приводит слова Авербуха «СЭ».

Напомним, национальную команду в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее сообщалось, что призер чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Михаил Коляда пропустит первенство континента в Таллине из-за травмы, полученной на тренировке. Его заменит Андрей Мозалев.