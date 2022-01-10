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Экс-форвард «Питтсбурга» рассказал о разнице менталитетов между финнами и русскими

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Jonas Ljungdahl/Global Look Press

Бывший форвард «Питтсбурга» и казанского «Ак Барса» Янне Песонен рассказал о разнице в менталитете между финнами и русскими.

«Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные. Это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять его эмоции во время разговора. Мне нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы. Также русские очень чтят традиции», — приводит слова хоккеиста «СЭ».

39-летний хоккеист перешел в «Ак Барс» по ходу сезона-2009/10, в котором выиграл с клубом из столицы Татарстана Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что в московском «Динамо» возникли финансовые сложности. В столичной команде хоккеистам в течение почти двух месяцев не платят зарплату.

Ни разу за этот сезон хоккеистам не выплачивали премии за победы. Некоторым игрокам полагаются выплаты по контрактным бонусам за прошлый сезон.

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Хоккей. КХЛ
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