Футбольный агент раскритиковал гендиректора «Зенита»: он не футбольный профессионал

Футбольный агент Владимир Абрамов порассуждал о специфике работы агента Павла Андреева и генерального директора «Зенита» Александра Медведева, назвав второго непрофессионалом.

«Да пусть он будет хоть вторым человеком в правительстве! Это не имеет значения и отношения к футболу. Наш рынок очень специфический. Неожиданные колебания цен приводят к странным вещам. И Андреев знает это. А Медведев – нет. Его просто назначили. Вчера он был в «Газпроме», сегодня – в «Зените». А завтра назначат в какой-нибудь банк. Он не футбольный профессионал. Я не хочу его обидеть. Но его нельзя сравнивать с Андреевым, который знает все нюансы рынка. Медведев не живет с живыми деньгами. Эти деньги не его, а «Газпрома», — цитирует Абрамова «Спорт день за днем».

Медведев стал президентом «Зенита» в 2019 году, до этого он на протяжении шести лет возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

В текущем сезоне «Зенит» после 18 туров располагается на первом месте, опережая идущего вторым «Динамо» на два очка. Сине-бело-голубые также продолжат свое выступление на еврокубковой арене и сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. 17 февраля подопечные Сергея Семака дома встретятся с испанским «Бетисом».

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, где продолжит карьеру покинувший клуб Маммана.