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Экс-президент «Локомотива»: эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку

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Global Look Press

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в матче против «Удинезе», где он отдал две голевые передачи.

«Две голевые передачи — хороший результат, но я совершенно не верю в его успех в «Аталанте». У него не складывается игра в этой команде. Он не может проявлять свои лучшие качества, ему не дают достаточно игрового времени. «Аталанта» — не его команда, ему нужно срочно уходить. Леша прекрасный футболист, ему есть куда расти. Я уверена, что даже эти две голевые передачи никак не помогут Миранчуку», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Российский хавбек появился на поле на 73-й минуте и вскоре выдал голевой пас на колумбийца Муриэля. На 89-й минуте полузащитник ассистировал датчанину Йоакиму Мехле.

Однако, в Италии Миранчука признали одним из худших в команде, несмотря на две результативные передачи.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету 26-летнего полузащитника три голевых передачи и один гол в 11-ти матчах чемпионата Италии.

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Футбол. Чемпионат Италии
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