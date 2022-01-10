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Гаджиев о перспективах Емельяненко: если не будет бухать, может наломать много дров

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Камил Гаджиев/facebook.com

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью на YouTube-канале «Вестник ММА» рассказал, при каком условии планирует сотрудничество с Александром Емельяненко.

«Мне кажется, в 2022 году мы можем увидеть Александра Емельяненко в AMC Fight Nights. Желание есть, но очень многое будет зависеть от того, что не зависит от нас. Это Санины кондиции, будет ли он тренироваться, какой образ жизни будет вести. Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он еще может наломать много дров. Ключевое слово «если», но мне он интересен», — сказал Гаджиев.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

С 2014 по 2017 год в карьере бойца наступила пауза. Емельяненко был осужден на четыре с половиной года за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Через полтора года он вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что Азамата Бостанова, менеджера Александра Емельяненко, обвинили в избиении и изнасиловании.

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