Руководство «Дженоа» рассматривает возможность увольнения Шевченко

Руководство итальянского «Дженоа» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом сообщает Теlenord.

Последнее поражение команды от «Специи» может стать решающим фактором в принятии этого решения.

28 декабря украинский специалист сдал положительный тест на коронавирус, 5 января тест показал отрицательный результат, а 9 января, пресс-служба клуба сообщила, что наставник снова сдал положительный тест и был изолирован. Он отсутствовал на матче со «Специей», в котором его подопечные уступили со счетом 1:0.

После 21 тура «Дженоа» располагается на предпоследнем месте в чемпионате Италии. 18 последних матчей команда не может выиграть.

Шевченко возглавил итальянскую команду в начале ноября 2021 года. Под его руководством клуб потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

Предыдущим местом работы специалиста была сборная Украины. Он возглавлял команду в течение пяти лет. Под его руководством украинцы смогли отобраться на Евро – 2020, где дошли до четвертьфинала, уступив родоначальникам футбола — сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Шевченко может стать наставником национальной команды Польши.