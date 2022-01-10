Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Минстрое решили снизить цены на жилье 02:50
Cтала известна причина смертоносного пожара в Нью-Йорке 02:49
Руководство «Дженоа» рассматривает возможность увольнения Шевченко 02:42
Посол Антонов обвинил джихадистов и грабителей в попытке «цветной»... 02:37
Вирусолог рассказал о потенциальной опасности иммунитета к коронавирусу 02:24
В России могут ввести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью 02:21
В Киеве призвали отказаться от мыслей о «возвращении» Крыма 02:15
О приостановке сезона в КХЛ могут объявить 10 января 02:01
В Казахстане рассказали о сроках миссии ОДКБ 01:58
Университет Хопкинса: в США число заболевших COVID-19 превысило 60 млн человек 01:52
Бесплатная ставка 1000 р.

Заразившийся ковидом российский биатлонист рассказал о своем самочувствии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии и времяпрепровождении на карантине.

«Симптомов больше нет, кроме насморка. Просто как обычные сопли, которые после тренировок бывают. Все хорошо – ни температуры, ни слабости. Чувствую себя прекрасно, могу тренироваться. Есть велосипед, делаю силовую работу небольшую. В 8 утра встаю, делаю зарядку и дыхательную гимнастику, чтобы поддерживать объем легких. Вечером могу два часа пойти походить с палками, на лыжах покататься», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российский биатлонист заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряных и две бронзовых медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Россиянин также пропустит ближайший этап Кубка мира, который пройдет в немецком Рупольдинге с 12 по 16 января.

Ранее биатлонист норвежской сборной Тарьей Бё поделился мнением о заражении россиянина Эдуарда Латыпова коронавирусной инфекцией.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть