Заразившийся ковидом российский биатлонист рассказал о своем самочувствии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, который сдал положительный тест на коронавирус, рассказал о своем самочувствии и времяпрепровождении на карантине.

«Симптомов больше нет, кроме насморка. Просто как обычные сопли, которые после тренировок бывают. Все хорошо – ни температуры, ни слабости. Чувствую себя прекрасно, могу тренироваться. Есть велосипед, делаю силовую работу небольшую. В 8 утра встаю, делаю зарядку и дыхательную гимнастику, чтобы поддерживать объем легких. Вечером могу два часа пойти походить с палками, на лыжах покататься», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российский биатлонист заразился коронавирусом 6 января, перед стартом пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. После заражения 27-летнего спортсмена изолировали от национальной команды.

В этом сезоне на счету Латыпова уже две серебряных и две бронзовых медали на этапах Кубка мира по биатлону.

Россиянин также пропустит ближайший этап Кубка мира, который пройдет в немецком Рупольдинге с 12 по 16 января.

Ранее биатлонист норвежской сборной Тарьей Бё поделился мнением о заражении россиянина Эдуарда Латыпова коронавирусной инфекцией.