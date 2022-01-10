Березуцкий оценил вероятность возвращения брата в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий в интервью, которое анонсировал в своем Instagram Нобель Арустамян, прокомментировал информацию о потенциальном возращении своего брата, Василия Березуцкого, в тренерский штаб московской команды.

«Допускаем ли мы с братом то, что можем вновь воссоединиться в ЦСКА? Почему нет?», — сказал Березуцкий.

Василий Березуцкий в августе 2020 года вошел в тренерский штаб ЦСКА, чуть позже это сделал и Алексей.

В апреле этого года Василий покинул команду и вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре». После увольнения тренера в январе этого года, он также покинул клуб.

Алексей в июне 2021 года был назначен главным тренером армейцев. В этом сезоне под его руководством команда одержала девять побед в 18 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). На данный момент ЦСКА занимает четвертую позицию в таблице, отставая от идущего первым «Зенита» на восемь очков. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России, в марте в рамках 1/8 финала им предстоит встретиться с «Сочи».

Ранее Алексей Березуцкий рассказал, сколько новичков будет достаточно для усиления ЦСКА.