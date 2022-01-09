Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Две результативные передачи Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Удинезе» 20:48
Президент Казахстана Токаев посмертно наградил 16 военных и полицейских... 20:41
В НАТО заявили о возможности политического урегулирования разногласий... 20:32
В МИД ответили на угрозы США ввести новые санкции против России 20:29
Над Киевом подняли флаг Казахстана 20:09
Тарасова отреагировала на снятие Коляды с чемпионата Европы по фигурному... 20:08
Шевченко заразился коронавирусом второй раз за 12 дней 19:52
Президент Казахстана сменил двух зампредседателей Комитета нацбезопасности 19:47
США потребовали объяснений у Казахстана по поводу обращения за помощью... 19:46
Российский фигурист снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию 19:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Березуцкий рассказал, сколько новичков будет достаточно для усиления ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, сколько новых футболистов может оказаться в армейском клубе в зимнее трансферное окно.

«Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех футболистов будет достаточно.

Почему не могу сделать костяк вокруг молодых футболистов? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному игроку привить качества и отношение.

Это в первую очередь ментальная проблема. Назвал бы это переходным периодом каким-то», — сказал специалист в интервью Нобелю Арустамяну.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Отставание от лидера, петербургского «Зенита», составляет восемь баллов.

Ранее сообщалось, что парагвайский полузащитник Хесус Медина вылетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Источники утверждают, что соглашение красно-синих с Мединой будет рассчитано до 2025 года. Сейчас футболист является свободным агентом. Его последним клубом был «Нью-Йорк Сити», за который он в сезоне-2020/2021 забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 38 матчах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть