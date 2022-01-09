Березуцкий рассказал, сколько новичков будет достаточно для усиления ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, сколько новых футболистов может оказаться в армейском клубе в зимнее трансферное окно.

«Если мы говорим про усиление как таковое, то я думаю, что трех футболистов будет достаточно.

Почему не могу сделать костяк вокруг молодых футболистов? Вот в этом и вопрос. Ты не можешь даже качественному игроку привить качества и отношение.

Это в первую очередь ментальная проблема. Назвал бы это переходным периодом каким-то», — сказал специалист в интервью Нобелю Арустамяну.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейский клуб занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Отставание от лидера, петербургского «Зенита», составляет восемь баллов.

Ранее сообщалось, что парагвайский полузащитник Хесус Медина вылетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Источники утверждают, что соглашение красно-синих с Мединой будет рассчитано до 2025 года. Сейчас футболист является свободным агентом. Его последним клубом был «Нью-Йорк Сити», за который он в сезоне-2020/2021 забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 38 матчах.