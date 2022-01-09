Российские биатлонистки не попали в десятку лучших в гонке преследования

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершилась женская гонка преследования.

Первой к финишу пришла норвежка Марте Рёйселанд. Биатлонистка совершила два промаха и преодолела дистанцию за 33 минуты и 18 секунд. Серебро завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Она также допустила два промаха, но отстала от лидера на 33,4 секунды.

Третье место заняла биатлонистка из Белоруссии Динара Алимбекова, отставшая от Рёйселанд на 42 секунды.

Из российских спортсменок лучшее время показала Валерия Васнецова. Она пришла к финишу 11-й, допустив три промаха. Кристина Резцова финишировала 14-й.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Первым к финишу пришел представитель Франции Кентен Фийон Майе, серебро досталось шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону, замкнул тройку лучших — норвежец Тарьей Бё.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл Логинов. Россиянин лидировал в гонке преследования вплоть до четвертого огневого рубежа, где допустил три неточных выстрела.