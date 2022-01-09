Юран объяснил, почему Кокорин больше не заиграет в Европе

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран высказался о российском форварде итальянской «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чем, это становится решающим фактором. Кто в Европе теперь захочет его взять?

Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а в России — полулюбители. Кокорину нужно было показывать свой максимум в «Фиорентине».

Может быть, он уже просто хочет закончить карьеру. Возможно, он устал от футбола. Если бы у Кокорина было желание, он при своем уровне мог бы и в чемпионате Италии себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты еще хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Ему уже не 20 лет. Лучше заканчивать, если не хочешь», — приводит слова специалиста RT.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее сообщалось, что Кокорин стал победителем номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

30-летний игрок занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).