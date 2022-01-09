Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему номинация «посмешище года» Кокорина необъективна

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище года» премии «Золотой унитаз» в Италии.

«Так присуждать подобные призы тоже необъективно. Тогда можно рассматривать тех, кто вообще не появлялся на поле. Кокорин выходил где-то три раза всего.

Сыграл бы он тридцать матчей, тогда объективно можно было сказать: да он сыграл тридцать матчей, и из тех людей, кто сыграл тридцать матчей он объективно худший. Такие призы это так, просто поржать для журналистов, для болельщиков.

Мы прекрасно понимаем, что это не суперобъективно, когда человек играет тридцать минут в чемпионате. Но факт в том, что в Италии у него не получается», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, 30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу Александра Кокорина в номинации «посмешище года» премии «Золотой унитаз» в Италии.