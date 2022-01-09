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Назван самый влиятельный человек в российском футболе

Дюков стал самым влиятельным в российском футболе по итогам исследования РФС

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пресс-служба «Газпром нефти»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков – самый влиятельный человек в отечественном футболе по версии исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри». Об этом сообщает Sports.ru.

Такой результат получен по итогам анонимного опроса 143 человек – руководителей российского футбола и клубов, действующих игроков, тренеров (в том числе детских), судей, врачей, журналистов, юристов, агентов и представителей других видов деятельности, связанных с футболом.

Отмечается, что 58% опрашиваемых играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.

Итоговый результат – процент опрошенных, включивших того или иного кандидата в число самых влиятельных людей.

1. Александр Дюков (президент РФС) – 74,8%.

2. Сергей Галицкий (президент «Краснодара») – 55,0%.

3. Евгений Гинер (президент ЦСКА) – 26,7%.

4. Александр Алаев (генеральный секретарь РФС) – 22,1%.

5. Борис Ротенберг (президент «Сочи») – 20,6%.

6. Сергей Прядкин (экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) – 11,5%.

7. Рустем Сайманов (гендиректор казанского «Рубина») – 10,7%.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, как необходимо управлять московским «Спартаком» для достижения результата.

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Футбол. Чемпионат России
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