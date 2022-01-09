Назван самый влиятельный человек в российском футболе

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков – самый влиятельный человек в отечественном футболе по версии исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри». Об этом сообщает Sports.ru.
Такой результат получен по итогам анонимного опроса 143 человек – руководителей российского футбола и клубов, действующих игроков, тренеров (в том числе детских), судей, врачей, журналистов, юристов, агентов и представителей других видов деятельности, связанных с футболом.
Отмечается, что 58% опрашиваемых играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.
Итоговый результат – процент опрошенных, включивших того или иного кандидата в число самых влиятельных людей.
1. Александр Дюков (президент РФС) – 74,8%.
2. Сергей Галицкий (президент «Краснодара») – 55,0%.
3. Евгений Гинер (президент ЦСКА) – 26,7%.
4. Александр Алаев (генеральный секретарь РФС) – 22,1%.
5. Борис Ротенберг (президент «Сочи») – 20,6%.
6. Сергей Прядкин (экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) – 11,5%.
7. Рустем Сайманов (гендиректор казанского «Рубина») – 10,7%.
Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал, как необходимо управлять московским «Спартаком» для достижения результата.