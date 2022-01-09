Бывший вратарь «Анжи» скончался в возрасте 37 лет

Бывший вратарь махачкалинского «Анжи» Виктор Чакрыгин умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причины смерти не называются.

«Руководство и коллектив клуба, тренерский и административный штаб «Анжи», а также футболисты команды выражают самые искренние соболезнования родным и близким Виктора», — говорится в заявлении дагестанского клуба.

Голкипер выступал за «Анжи» с начала 2008-го по конец 2009 года. В составе команды он провел девять матчей, в которых пропустил 14 мячей. Футболист завершил карьеру в 2011 году.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни советский тяжелоатлет и чемпион Олимпийских игр --1980 Виктор Мазин. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Мазина не стало 8 января на 68-м году жизни.

Тяжелоатлет побеждал в розыгрыше Кубка СССР 1978 года, занимал второе место на VII летней Спартакиаде народов СССР и становился чемпионом страны в 1980 году.

На Олимпийских играх в Москве он завоевал золотую награду в весовой категории до 60 кг. Установил олимпийский рекорд в рывке — 130 кг и новый олимпийский рекорд для штангистов полулегкого веса — 290 кг.