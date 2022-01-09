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Кавазашвили — о награде Кокорина: итальянцы смеются над нами

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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «посмешище года» премии «Золотой унитаз».

«Александр не может себя найти. Я был рад, когда им заинтересовалась «Фиорентина». Я помню его как хорошего игрока, а потом этот случай с нарушением всех правил. Ни один клуб и руководитель никак не остановили его действия на публике, не помогли ему. Общество виновато, что позволило ему до этого дойти.

Я бы очень хотел, чтобы Кокорин не пропадал в футболе. Не понимаю, почему клуб сейчас так над ним издевается? Это оскорбления в нашу сторону через Кокорина. Итальянцы смеются над нами. Особенно журналисты. За ситуацию обидно, а Кокорина очень жалко», — приводит слова ветеран «СЭ».

Напомним, 30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее Дмитрий Губерниев поздравил Александра Кокорина с победой в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза».

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Футбол. Чемпионат Италии
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