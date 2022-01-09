Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ

В американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Миннесота Уайлд» обыграла по буллитам «Вашингтон Кэпиталз» (3:2 Б).

Эта встреча стала для капитана столичной команды Александра Овечкина 1233-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обошел Дино Сиссарелли. Россиянину удалось выйти на 101-е место по этому показателю. Теперь ближайшей целью для форварда является результат Стива Томаса (1235).

Всего в этом сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых отметился 24-мя заброшенными шайбами и 27-ю голевыми передачами.

36-летний нападающий занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, забросив 754 шайбы в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Сергея Зубова в списке ассистентов в истории НХЛ.