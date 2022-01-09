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Губерниев оценил победу Кокорина в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил форварда «Фиорентины» Александра Кокорина с победой в номинации «посмешище», вручаемой в рамках «Золотого унитаза» — сатирической награды, которой награждаются худшие футболисты чемпионата Италии за календарный год.

«Это как «Золотая малина» в кино. Можем его поздравить. Хорошо, что он выиграл золотой унитаз, потому что он мог выиграть золотое биде. Он легенда «Фиорентины».

Этот унитаз займет место среди прочих замечательных трофеев форварда. Он будет проходить мимо и вспоминать, какие хорошие дни у него были в «Фиорентине», а также проверять в интернет-банке свой крупный счет. Он выигрывает там, где может», – приводит слова телеведущего «СЭ».

Напомним, 30-летний россиянин занял первое место в номинации «Jolly», дословно переводящаяся как «шут» или «посмешище». Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив французского хавбека туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02) и нигерийского нападающего «Салернитаны» Сими (9,17%).

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой 2021 года. В этом сезоне он всего четыре раза появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны.

Ранее итальянская Corriere dello Sport назвала подмосковные «Химки» единственным претендентом на Александра Кокорина.

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Футбол. Чемпионат Италии
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